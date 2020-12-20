شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق البرنامج التدريبى للعاملين بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الأحد، أول أيام البرنامج التدريبي لجميع العاملين بمجلس الشيوخ، تحت رعاية المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، لتنمية مهاراتهم البرلمانية وتعريفهم بالمجلس ومكوناته.

ومن المتوقع أن يستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوع، بهدف تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس ويشمل لمحة تعريفية عن المجلس واختصاصاته وأجهزته البرلمانية ودور اللجان النوعية به واختصاصاتها فى اللائحة.

كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.

ويجري هذا البرنامج وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، وفي مقدمتها تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.