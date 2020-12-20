شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس" القومي لحقوق الإنسان" يفتتح الملتقى الـ14 لمنظمات المجتمع المدني غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان غدا الإثنين، ملتقى منظمات المجتمع المدنى السنوى الرابع عشر، تحت عنوان: "المجتمع المدنى أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030".

يأتى ذلك فى إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات والاطراف المعنية من أجل التوصل لأهم الرؤى والمقترحات وخطط العمل والبرامج حول محاور العمل الاتية قانون تنظم العمل الاهلى ولائحتة التنفيذية، والاستراتيجيه الوطنية لحقوق الانسان واستراتيجيه مصر للتنمية المستدامة ..رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يشارك في الملتقي ممثلون للوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات حقوق الانسان والمؤسسات الاعلامية والصحفية.