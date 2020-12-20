شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة في اليمن من الاثنين إلى الأربعاء والان مع التفاصيل

الأحد 20 ديسمبر 2020

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع للفترة من الاثنين 21 ديسمبر2020م وحتى الاربعاء 23 ديسمبر 2020م.

وذكرت النشرة التي اطلع عليها "اليمن العربي" أن درجة الحرارة الصغرى ستنخفض تدريجياً خلال الايام القادمة ويتوقع ان يكون الطقس على النحو التالي:-

يوم الإثنين

ستشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة الى غائمة جزئيا وباردة خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات ( صعدة،شمال غرب الجوف،عمران ،صنعاء،ذمار و البيضاء) وعلى المناطق المرتفعة من محافظات ( إب، الضالع، تعز و شمال شرق لحج) والهضاب الداخلية وتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات والطرق الجبلية، وقد تتشكل سحب ركامية وهطول امطارمتفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهر.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صحوة الى غائمة جزئياً واحتمال تشكل بعض السحب المنخفضة وهطول امطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمرتفعات المحاذية لها والرياح شمالية شرقية على السواحل الشرقية والجنوبية وقد تصل اقصى سرعة لها الى 20 عقدة.

فيما ستكون الأجواء في المناطق الصحراوية اجواء صحوة الى غائمة جزئياً وباردة نسبياً والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

وأشارت النشرة أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون صحوة الى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية وقد تصل اقصى سرعة للرياح الى 20 عقدة.

يوم الثلاثاء

ستكون أجواء باردة جدا مع استمرار انخفاض في درجة الحرارة الصغرى ويتوقع ان تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة الى غائمة جزئيا وباردة جداً خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات ( صعدة،شمال غرب الجوف،عمران ،صنعاء،ذمار و البيضاء) وعلى المناطق المرتفعة من محافظات ( إب، الضالع، تعز و شمال شرق لحج) والهضاب الداخلية مع تشكل سحب وهطول امطارمتفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات والطرق الجبلية.

وتابعت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صحوة الى غائمة جزئياً واحتمال تشكل سحب متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وهطول امطار متفاوتة على المناطق والمرتفعات المحاذية للسواحل الغربية والرياح شمالية شرقية على السواحل الشرقية والجنوبية وقد تصل اقصى سرعة لها الى 20 عقدة.

فيما سيكون الطقس في المناطق الصحراوية صحو بشكل عام، باردة أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

وستشهد أرخبيل سقطرى أجواء صحوة الى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية وقد تصل اقصى سرعة للرياح الى 20 عقدة.

يوم الأربعاء

وتوقعت النشرة أن تتضاءل فرص هطول الامطار وأجواء باردة جدا وانخفاض في درجة الحرارة الصغرى ويتوقع ان يكون الطقس على المرتفعات الجبلية أجواء صحوة الى غائمة جزئيا وباردة الى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات ( صعدة،شمال غرب الجوف،عمران ،صنعاء،ذمار و البيضاء) وعلى المناطق المرتفعة من محافظات ( إب، الضالع، تعز و شمال شرق لحج) والهضاب الداخلية تشكل سحب وهطول امطارمتفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات والطرق الجبلية.

بينما ستشهد المناطق الساحلية أجواء صحوة الى غائمة جزئياً واحتمال تشكل سحب متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وهطول امطار متفاوتة على المناطق والمرتفعات المحاذية للسواحل الغربية والرياح شمالية شرقية على السواحل الشرقية والجنوبية وقد تصل اقصى سرعة لها الى 20 عقدة.

وسيكون الطقس في المناطق الصحراوية طقس صحو بشكل عام، باردة أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

بينما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحوا الى غائما جزئياً والرياح شمالية شرقية وقد تصل اقصى سرعة للرياح الى 20 عقدة.