الموقف الوبائي.. استمرار تزايد حالات الشفاء من كورونا مقارنة بالاصابات اليومية

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، ان حالات الشفاء لمصابي كورونا في عموم البلاد بلغ 1964 حالة، بينما وصل عدد الاصابات الى 1027، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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