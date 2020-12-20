نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الأحد، تواصل بلاده مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عبر لقاء في العاصمة العمانية مسقط.
وكانت تقارير إخبارية تحدثت مؤخرًا، عن لقاء جمع مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وأحد مندوبي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في العاصمة العُمانية مسقط.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أن ”تصريحات جو بايدن تختلف ظاهريا عن دونالد ترامب، ولكن يجب أن ننتظر الخطوات العملية للإدارة الأمريكية الجديدة، وهل ستتحول هذه التصريحات إلى أسلوب وخطوات عملية على أرض الواقع“.
وعلق على مطالب دول عربية، للمشاركة في مباحثات حول الملف النووي الإيراني، قائلا: ”إن سياستنا لم تتغير، ونؤكد منذ اليوم الأول أن جيراننا أولوية لدينا، ونحن نرحب بأي حوار يختص بأمورنا المتبادلة، بينما الاتفاق النووي أمر يخص إيران وحدها، كونه أمنًا قوميًا“.
وكانت تقارير إخبارية تحدثت في وقت سابق، عن تحوّل قد تشهده العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في عهد إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، ومع ذلك تؤكد التقارير على عدم تخلي واشنطن عن العقوبات ضد طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تنفي صحة تقارير عن لقاء لأحد مسؤوليها مع ممثل لبايدن في مسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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