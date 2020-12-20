مقتل منتسب في الشرطة الاتحادية بنيران قناص في كركوك

افاد مصدر امني، الاحد، ان منتسبا في قوات الشرطة الاتحادية قتل برصاص قناص في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان منتسب في الشرطة الاتحادية لقى حتفه بنيران قناص مجهول ضمن ناحية الرياض في كركوك"، دون مزيد من التفاصيل.

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