إيران تفرج عن صحافية أضربت عن الطعام منذ أسبوعين

وقالت المنظمة على موقعها الرسمي، إنه ”جرى الإفراج عن ويدا رباني الصحافية والناشطة وعضو حزب الوحدة الوطني الإيراني بكفالة“، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الاعتقال والتهم الموجهة لرباني.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت في الـ 23 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويدا رباني بسبب دعمها للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في مناطق واسعة من إيران على خلفية رفع أسعار البنزين العام الماضي، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام معارضة.
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