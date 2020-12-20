النفط تعلن احصائيات صادرات تشرين الثاني الماضي

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، فان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 81 مليوناً و 262 الف و 376 برميل، بإيرادات بلغت 3 مليار و403 مليونا و 722 الف دولار".واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (78) مليونا و(190) الف و (444) برميل ، بإيرادات بلغت (3) مليار و(282 ) مليونا و (394) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(819) الف و(169) برميلا ، بايرادات بلغت (114) مليونا و(588) الف و(470) دولارا"، مشيرة الى ان "معدل الكميات المصدرة إلى الاردن (252) الف و(763) برميلا بايرادات بلغت ( 6) مليون و(739) الف و(683) دولارا".واشارت الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (41.886) دولاراً"، مبينة ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

ولفتت الوزارة الى ان "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد اضافي خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت (6) مليون و (532) ألف و (350) دولار حسب ما جاء في نشرة شركة تسويق النفط "سومو".

ويصدر العراق النفط الخام حقوله الجنوبية والوسطى عبر موانى الخليج العربي فيما، يصدر النفط الخام من حقوله الشماليةى عبر ميناء جيهان التركي.