زلزال يضرب شرقي تركيا

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان للإدارة أن الزلزال وقع عند الساعة الـ7:32 دقيقة صباحاً (04:32 بتوققيت غرينتش) بقضاء "باش قلعة"، على عمق 12.95 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وصرح مدير "آفاد في وان" عثمان أوتشار، بأن أهالي ولاية هكّاري المجاورة شعروا بالزلزال.



وأضاف أنه على تواصل مع مسؤولي المنطقة التي تعرضت للزلزال وقادة الدرك، وأنه لا خسائر حتى الآن.

وأكد أوتشار أن فرق آفاد تواصل عملها في المنطقة للتأكد من عدم وجود أضرار.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصاً، وإصابة 1034 آخرين.