زلزال يضرب شرقي تركيا

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأحد، وقوع زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بولاية "وان" شرقي البلاد، بالقرب من الحدود مع إيران.
وصرح مدير "آفاد في وان" عثمان أوتشار، بأن أهالي ولاية هكّاري المجاورة شعروا بالزلزال.
وأكد أوتشار أن فرق آفاد تواصل عملها في المنطقة للتأكد من عدم وجود أضرار.
وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.
كما وقع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصاً، وإصابة 1034 آخرين.
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