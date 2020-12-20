وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل، عن عمر يناهز 72 عاما، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
ولم تكتمل ثلاثة شهور على وفاة والده الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، حتى رحل الابن بعد صراع طويل مع المرض.
وبتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت آخر تغريدة لوزير الدفاع الكويتي السابق عبر حسابه على تويتر، أكد خضوعه لفحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح.
يُنظر إليه باعتباره المسؤول الرئيسي حول مشروع مدينة الحرير، التي تعد إحدى المشاريع الضخمة في الكويت باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.
وفي 1999 صدر مرسوم بتعيين مستشارا خاصا لولي العهد الكويتي ورئيس مجلس الوزراء - آنذاك، ثم في 2006 عُين وزير لشؤون الديوان الأميري.
ولعل آخر منصب تولاه الراحل، كان في 2017 حيث صدر مرسوم أميري بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ، وأُعفي من منصبه بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
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