الكويت تشيد بجهود السعودية في ولادة الحكومة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الكويت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، معربة عن أملها أن تمهد الخطوة للوصول إلى حل ينهي الأزمة التي يعيشها هذا البلد.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم الأحد، إنها ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض، وإتمام الترتيبات العسكرية، والإعلان عن الحكومة الجديدة.

وأعربت عن أملها في أن يمهد تشكيل الحكومة الطريق نحو الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة في هذا البلد الذي يعاني منذ سنوات من انقلاب حوثي عمّق جراح اليمنيين واقتصادهم المترهل

وبهذه الخطوة ثمّنت الكويت، الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق.

واعتبرت أن تحقيق هذا الإنجاز السياسي يؤكد حرص السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشيدة في الوقت ذاته بما أبدته الأطراف اليمنية حول إعلاء المصلحة الوطنية العليا.

وأمس الأول الجمعة، أبصرت الحكومة اليمنية الجديدة النور برئاسة معين عبد الملك، في خطوة قوبلت بترحيب إقليمي واسع النطاق، على أمل أن يتخلص اليمنيون من انقلاب حوثي أدماهم خلال السنوات الماضية.