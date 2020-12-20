إطلاق سراح عشرات من التلاميذ بعد عملية خطف جديدة في شمال غرب نيجيريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الشرطة النيجيرية الأحد أن حراسا محليين أنقذوا عشرات من تلاميذ المدارس خطفهم رجال عصابات في ولاية كاتسينا في شمال البلاد بعد معركة بالأسلحة النارية.

وقال المتحدث باسم الشرطة في الولاية غامبو إيساه إن مسلحين خطفوا نحو ثمانين طفلا السبت أثناء عودتهم إلى قرية ماهوتا بعد حضورهم مراسم دينية. وجاء الحادث بعد أيام على إطلاق سراح 344 تلميذًا خطفهم رجال عصابات من مدرسة داخلية في كنكارا في الولاية نفسها واحتجزوهم لمدة ستة أيام.