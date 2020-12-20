وزير الطاقة الإيراني يزور موسكو اليوم للبحث في تطورات السوق النفطية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يعتزم وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة زيارة العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد للبحث في تطورات السوق النفطية. ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن وزير النفط الإيراني سيجري خلال الزيارة محادثات مع مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة نيكولاي شولجينوف.

وتوافق أعضاء تحالف "أوبك بلس" مؤخرا على زيادة إنتاج الخام بمقدار نصف مليون برميل مع بداية العام الجديد، والتخلي عن تنفيذ القرار السابق الذي كان يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا تقريبا.

تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية وفنزويلا وليبيا مستثناة من أي قرار لخفض الإنتاج.

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