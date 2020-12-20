شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "طيران الإمارات" تسير طائرة A380 إلى ساو باولو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت طيران الإمارات أنها ستشغل طائرتها A380 لخدمة رحلاتها على خط دبي- ساو باولو من 9 حتى 30 يناير 2021 وستوفر الناقلة 4 رحلات أسبوعياً إلى الوجهة البرازيلية بالطائرة ذات الطابقين تلبية للطلب القوي على السفر.

وساو باولو هي الوجهة الأولى في أميركا الجنوبية التي تعيد طيران الإمارات تشغيل الإيرباص A380 لخدمة رحلاتها إليها بعد التوقف المؤقت لرحلات الركاب بسبب جائحة "كوفيد-19" في مارس الماضي. واستأنفت الناقلة خدمة الوجهة البرازيلية في أغسطس 2020 باستخدام البوينج 777-300ER. ويستمتع المسافرون من وإلى البرازيل على رحلات طيران الإمارات خلال شهر يناير بتجربة طائرة الـA380المتميزة.

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