شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعى الديوان الأميري في دولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي عن عمر يناهز 72 عاما. ووفقا لوكالة أنباء الكويت، فسيوارى جثمان الفقيد الثرى الساعة 9:30 من صباح غد (الاثنين).



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