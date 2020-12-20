شكرا لقرائتكم فيروس كورونا تركيا.. 10 قتلى جراء حريق في قسم للعناية بمصابي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الصحة التركي أن حريقاً اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرقي تركيا، أدى إلى مقتل عشرة أشخاص، السبت، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء كوفيد-19.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى وجود 9 قتلى.

واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بكوفيد-19 في المستشفى إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز تنفس صناعي.

ونُقل المصابون الآخرون، الذين تضرروا جراء الحريق، إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قبل زيارة مقررة للمنطقة: "نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث المأسوي".

وسجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وما يزيد عن 17600 وفاة.

وشددت تركيا القيود السارية في نهاية نوفمبر مع فرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفرض حظر تجول جزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19.