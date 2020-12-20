شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وسائل إعلام كويتية، بينها صحيفتا «الأنباء» و«القبس»، عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، عن عمر يناهز الـ72 عاماً بعد معاناة طويلة الفترة المنصرمة مع المرض.

وجاءت وفاة الشيخ ناصر، الأحد، بعيد نحو 80 يوماً من وفاة والده الراحل الشيخ صباح الاحمد. وجرى، خلال الأيام الماضية، تداول أنباء عن تدهور وضع الشيخ الصحي، ودخوله العناية المركزة بحالة حرجة.

ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد في 27 ابريل 1948، وشغل منصب وزير الدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء بدءاً من 11 ديسمبر عام 2017 كما صدر مرسوم نهاية ديسمبر 2019 بتعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد سبق له، رحمه الله، أن تقلد المستشار الخاص لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بمرسوم أميري صدر في 7 ديسمبر عام 1999، كما تم صدور مرسوم أميري بتعيينه وزيراً لشؤون الديوان الأميري في 11 فبراير عام 2006.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.