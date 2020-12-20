شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا: اعتقال شخصين على صلة بهجوم فيينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (زيوريخ-رويترز) اعتقلت السلطات النمساوية شخصين مشتبه في ضلوعهما بهجوم فيينا الذي أودى بحياة أربعة أشخاص الشهر الماضي.

وأعلن الادعاء النمساوي، الأحد، اعتقال مواطن من أصل أفغاني عُثر على آثار من حمضه النووي على السلاح الذي استخدمه متشدد لقتل أربعة أشخاص في فيينا الشهر الماضي.

وقالت متحدثة باسم الادعاء في فيينا، إن السلطات ستسعى للحصول على موافقة قضائية لحبس المتهم البالغ من العمر 26 عاماً احتياطياً من أجل التحقيق، مؤكدة بذلك تقريراً لصحيفة «كرونة». وأضافت المتحدثة «عُثر على آثار من الحمض النووي لهذا الشخص على السلاح». وتابعت قائلة: إن مشتبها فيه آخر اُعتُقل، لكنها لم تكشف تفاصيل.

وكانت الشرطة قد قتلت مسلحاً يبلغ من العمر 20 عاماً بالرصاص خلال إطلاقه النار بشكل عشوائي في وسط العاصمة النمساوية في أوائل/نوفمبر تشرين الثاني. ووصفته السلطات بأنه إرهابي. واعتقلت النمسا بالفعل 15 شخصاً فيما يتعلق بالهجوم، كما تحقق السلطات الألمانية والسويسرية مع أشخاص تشتبه في أن لهم صلات بالمهاجم.

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