شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» تؤكد التزامها المتواصل بدعم جهود الإمارات لضمان أمن الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت إينوك، عن فوزها بجائزتي «أفضل مشروع وطني للنفط والغاز للعام» و«أفضل مشروع خليجي للنفط والغاز للعام»، عن مصفاتها الكائنة في منطقة جبل علي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «ميد للمشاريع 2020» الذي أقيم في 16 ديسمبر الجاري.

حضر الحفل سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وفريد بدري، مدير أول المصفاة وعمليات المعالجة الدولية. ومنذ انطلاق العمليات في عام 1999، تعدّ مصفاة إينوك في جبل علي مساهماً أساسياً في استراتيجية دبي للتوزيع والتي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن قطاع الوقود والتدرّج في زيادة الصادرات. وكانت المجموعة قد أعلنت عن مشروع توسعة مصفاة إينوك في 2016 بقيمة تزيد على مليار دولار، واكتملت الأعمال الإنشائية للمشروع في 2019 ما أسهم في زيادة سعة الإنتاج اليومي بنحو 50% ليصل إلى 213,000 برميل يومياً. إذ توفّر المصفاة منتجات ذات جودة عالية مثل غاز البترول المُسال وخلائط الجازولين ووقود الطائرات والديزل وزيت الوقود، ويتم إنتاج كافة المواد ضمن معايير «يورو 5» الصارمة للجودة. وقال سيف حميد الفلاسي: انطلاقاً من دورنا كشركة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة دبي، نأخذ على عاتقنا التزاماً متواصلاً بدعم الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أمن الطاقة وتعزيز قدرات التكرير وشبكات التوزيع المحلية في آن معاً. فعلاوة على الارتقاء بقدرات معالجة وتكرير النفط الخام في الدولة، تسهم مصفاة جبل علي بدعم الرؤية الخضراء لحكومتنا الرشيدة عبر توفير منتجات صديقة للبيئة وفقاً لأرقى المعايير العالمية. ويأتي فوز مشروع توسعة مصفاة إينوك بجائزتي «أفضل مشروع وطني للنفط والغاز للعام» و«أفضل مشروع خليجي للنفط والغاز للعام» رغم المنافسة القوية ما يؤكد القيمة المضافة التي توفرها المصفاة لاقتصادنا الوطني.