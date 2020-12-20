شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الاتحادية للشباب تجدد تشكيل مجلس الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن تجديد تشكيل مجلس الإمارات للشباب بدورته الخامسة، وذلك لمدة سنة تنتهي في شهر نوفمبر من العام المقبل لرفد الطاقات الوطنية الشابة بخبرات جديدة ومتنوعة تساهم في تعزيز دور المجلس في خدمة الشباب الإماراتي وتفعيل دوره في عملية التطور والازدهار في الدولة عبر مجموعة من الأفكار الإبداعية المبتكرة التي تعزز مكتسبات الإمارات على المستويات العالمية.

وعقد مجلس الإمارات للشباب في دورته الخامسة اجتماعه الأول افتراضياً برئاسة شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك بحضور أعضائه الجدد الذين يمثلون نخبة من الكفاءات المتميزة ومجموعة من المواهب الوطنية الشابة من كافة أنحاء الدولة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض اختصاصات مجلس الإمارات للشباب وفق قرار مجلس الوزراء رقم (11/14) لسنة 2020 وجلسته رقم (14) بشأن تجديد تشكيل مجلس الإمارات للشباب كما تم الاطلاع على خطة عمل المجلس ومناقشة مجموعة من التصورات والمقترحات الرامية إلى تفعيل دوره في خدمة مسيرة تمكين الشباب وإشراكه بفاعلية في مسيرة التنمية وتم أيضاً انتخاب هاشم الكعبي نائباً للرئيس، وانتخاب خالد البلوشي مقرراً للمجلس.

وقالت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: «إن تجديد تشكيل مجلس الإمارات للشباب بدورته الخامسة هو استكمال لمسيرة البناء والعطاء لتمكين وخدمة شباب الوطن إيذاناً لمرحلة أخرى من مراحل العمل لبناء قدرات الشباب الإماراتي وشخصيته لتحقيق الاستفادة الأمثل من الطاقات والأفكار الشابة للمساهمة في دفع مسيرة تقدم وازدهار دولتنا بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات شعبنا بأن نكون الأوائل دائماً على مستوى العالم في جميع المجالات».

وأضافت: «قدم شبابنا على مدار الاثني عشر شهراً الماضية أمثلة نفخر بها في العمل الوطني، فبالرغم من التحديات التي تزامنت مع جائحة كورونا إلا أن شبابنا بعزيمته وإصراره حقق طموحاته وواصل نجاحاته ومضى في مسيرة إنجازاته التاريخية التي عانق بها حدود السماء ليؤكد أنه على قدر المسؤولية وأنه عند حسن ثقة القيادة الرشيدة بقدراته وإمكاناته».

وتابعت: «علينا جميعاً اليوم مواصلة العمل والمثابرة للبناء على هذه المنجزات وننتظر من أعضاء مجلس الإمارات للشباب هذا العام أفكاراً استثنائية وغير تقليدية تشكل إضافة نوعية لمسيرتنا التي بدأناها للاستفادة الأمثل من مخزون طاقاتنا الشابة التي يزخر به الوطن لصناعة مستقبل أفضل نكون فيه الأفضل على كافة المستويات».

من جهته قال المهندس هاشم الكعبي رئيس قسم إدارة مشاريع البنية التحتية في شركة نورث 25 لإدارة المشاريع: «إن الثقة الغالية في اختياري كعضو في مجلس الإمارات للشباب هو حافز لبذل المزيد من الجهود وفرصة ثمينة للعمل على تطوير مهاراتي واكتساب الخبرة لخدمة وطني بصورة أفضل».

وأضاف أن مجلس الإمارات للشباب دليل واضح على تفعيل دور الشباب وتعزيز مكانتهم في المجتمع وهو ترجمة لاستراتيجية تحقيق الأجندة الوطنية للشباب على أرض الواقع من خلال بناء جيل من الشباب الفاعل والمتمسك بهويته وقيمه الإماراتية.

من جانبه قال نديم الكثيري مدير الحسابات المالية في شركة دولفين للطاقة المحدودة: «إن الثقة الغالية التي منحتها القيادة الرشيدة لأعضاء المجلس تضع على عاتقنا مسؤوليات وتحديات كبيرة يجب علينا العمل على تجاوزها للوصول إلى الأهداف المنشودة وستكون هذه الثقة دافعاً لمزيد من العمل والجد والعطاء لنكون عند حسن الظن قولاً و فعلاً و نعد قيادتنا الرشيدة و الشباب بأننا جندنا أنفسنا لخدمتهم في شتى الميادين لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم على أكمل وجه، داعياً الله بأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الإمارات».

وأضاف: «أن نهج خدمة الوطن والمواطن والمقيم التي تنتهجه الإمارات ما هو إلا مسار لنا ننتهجه في المجلس لتمثيل الشباب من خلال إيصال صوتهم و احتياجاتهم للحكومة و العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتعزيز تمثيل الشباب في كافة الميادين و تحقيق المواطنة الصالحة لديهم».

من ناحيتها قالت فاطمة المنهالي مدير برامج التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في دائرة التعليم والمعرفة: «بفضل دعم قيادتنا الرشيدة تقدم دولة الإمارات نموذجاً متميزاً في تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار وصياغة مستقبل دولة الإمارات، وأضافت أن عضوية مجلس الإمارات للشباب والمجالس الشبابية هي فرصة لكل شاب إماراتي يتمتع بروح المبادرة والريادة ومن خلال عضويتي في المجلس سنحرص جميعاً على المساهمة في مسيرة تنمية الدولة والحفاظ على هويتها وخلق ثقافة جديدة هادفة لكل شاب إماراتي مسؤول فخور بانتمائه لدولة الإمارات ويسعى لرد جميلها وجعلها الأفضل عالمياً».

من جهتها قالت عليا الحزامي منسق إسعاد المتعاملين في دائرة الطيران المدني بالشارقة: «فخورة بأن أكون ضمن الفريق الذي يمثل شباب الدولة وأن أسهم مع زملائي في خدمة هذا الوطن المعطاء الذي يرى في الشباب استثماراً للمستقبل ويدعم مقترحاتهم ويفسح المجال أمامهم ليشاركوا في رسم مستقبل الدولة وفي تحقيق رؤى قادتها وطموحات شعبها».

وأضافت: «نحن مجلس الإمارات للشباب نجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالشباب من خلال العمل معا كحلقة وصل بيننا وبين صناع القرار في الدولة على تسليط الضوء على ما يمر به الشباب من صعوبات وعقبات ووضع أفضل الحلول والتوصيات ليصبح شبابنا الرقم (1) لدولة طموحة ذات استراتيجية تساهم في حل قضايا الشباب».

وقالت سليمة المزروعي مسؤول للاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، إن عضوية مجلس الإمارات للشباب هي تكليف مُشرّف ومسؤوليةٌ عظيمة تقع على عاتقنا وهي أيضًا تجسيدٌ للثقة الكبيرة التي تُوليها قيادتنا الرشيدة لشباب الإمارات.

وأضافت: «نحن هنا لمنح شباب الإمارات الفرص الأمثل في مختلف القطاعات ووضع الحلول المستقبلية الأفضل لهم وترسيخ أسس متينة لتطوير المشاريع الاستراتيجية الشبابية بهدف تمكينهم في المجالات الحيوية».

إلى ذلك قالت سارة العوضي محلل بحوث في قطاع الاستراتيجية والسياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء: «نحن اليوم محظوظون بقيادة رشيدة ودولة تحتضن قدراتنا ومواهبنا وتعمل على الاستثمار الأمثل فيها في شتى المجالات وتحرص على إشراك الشباب في عملية صنع القرار وإشراكهم كعنصر أساسي في رسم خطط وسياسات واستراتيجيات الدولة».

وأضافت: «اختياري عضوة في مجلس الإمارات للشباب أحمله وساماً وثقة غالية من القيادة وعليه تكمن مسؤوليتنا بالعمل على تطلعات وتحديات الشباب ووضع الحلول والتوصيات لحلها لنعمل نحن وشباب الدولة كفريق واحد نسعى لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الذي راهنوا منذ البداية على الشباب».

من جانبه أكد خالد البلوشي مدرب دولي معتمد من الأكاديمية الدولية الأمريكية ويعمل في شركة تنفيذ التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني: «تمكن شباب الإمارات من مواجهة التحديات بعزم وجدارة، وجزء من مهامنا بهذه الدورة العمل على معرفة التحديات المستقبلية التي قد تواجههم خلال الـ50 عاما القادمة».

وأضاف: «من خلال عضوية مجلس الإمارات للشباب سنعمل على معالجة التحديات التي تواجه الشباب في كل المراحل واليوم بوجود هذه النخبة من الطاقات الشابة سنوفر الفرص لجميع شباب الإمارات من خلال العمل على مبادرات لتمكين الشباب ليكونوا قادة ويعملوا مثل ما عملنا بقدرات جديدة ومهارات جديدة وكوادر جديدة».

وسيعمل مجلس الإمارات للشباب في دورته الخامسة على العديد من الموضوعات التي تخص الشباب وسيشكل حلقة وصل بين الشباب وصنّاع القرار في الدولة، حيث سيقوم بمراجعة الاستراتيجيات والسياسات المقترحة المتعلقة بشؤون الشباب في الدولة عبر إجراء البحوث والدراسات للتعرف على آرائهم بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم لمعرفة التحديات التي يواجهونها واقتراح الحلول والمبادرات والبرامج المناسبة لها التي يضمن من خلالها تفعيل المشاركة الإيجابية للشباب بخدمة المجتمع والمساهمة بتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة ويعمل على تنسيق التقارير والنشرات التي تسهم برفع وعي الشباب بأهم الموضوعات المتعلقة بهم وسيقوم بالمشاركة في تمثيل شباب الإمارات في الفعاليات الوطنية والمحافل الدولية والوفود الرسمية للدولة.