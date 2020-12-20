شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشكل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (36) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، برئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.

ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس أمناء المؤسسة في عضويته مدير عام بلدية دبي، نائباً للرئيس، والأعضاء: نائب أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، والمدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، والمدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى ممثل عن كل من: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، ويتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها، كما تضم عضوية المجلس المدير التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يشكل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.