مصرع طفلة دهسها لودر في مركز منفلوط بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن دهسها لودر تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بأسيوط، أثناء رفع القمامة من منطقة بحرى البلد.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة.
أشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء قيام لودر رقم "1444" تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، قيادة "رجب.ع.م" برفع القمامة من منطقة بحري البلد، دهس الطفلة "زينب.و.م" تبلغ من العمر عامين.
وقال شهود عيان لـ"الخليج 365": إن سائق اللودر سلم نفسه إلى مركز شرطة منفلوط، عقب الحادث.
جرى نقل الجثة إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
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