عكاشة: 395 مليار جنيه قيمة معاملات الأفراد والشركات باستخدام "الأهلي نت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إجمالي حجم معاملات العملاء الأفراد والشركات المشتركين بخدمة "الأهلي نت" وصل إلى 395 مليار جنيه.

وأضاف عكاشة، في بيان للبنك اليوم الأحد، أن عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت الأفراد وصل إلى ما يقرب من 5 ملايين عميل، بحجم معاملات وصل إلى 364 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات 40 ألف عميل، بحجم معاملات مالية بلغ 31 مليار جنيه.

وذكر أن إجمالي مشتركي المحفظة الإلكترونية بالبنك وصل إلى 1.7 مليون مشترك، وهو ما يعد دليلا واضحا على فاعلية الخدمات الرقمية واستفادة العملاء منها.

وأكد عكاشة أن البنك يضع على رأس أولوياته أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمي تعزيزا لخطة الدولة في هذا الشأن.

وأشار، خلال البيان الصادر بعد حصول البنك الأهلي على جائزة البنك الأفضل في التحول الرقمي في مصر لعام 2020، إلى أن تلك الجائزة من الاتحاد انعكاس لنجاح البنك في تفعيل خطط طموحة للتوسع في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك.

وقال عكاشة إن البنك الأهلي المصري هو أول بنك في مصر يتيح لعملاء التمويل العقاري سداد أقساطهم من خلال المحافظ الإلكترونية، وهو ما انعكس على الحد من زيارات العملاء لمقار الفروع بما ساهم في التقليل من الازدحام داخل الفروع.

وأضاف أن تنفيذ استراتيجية البنك للتحول الرقمي يتم عبر تطوير حزمة المنتجات الرقمية به، سعيا لتعزيز مبدأ الشمول المالي، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي وأهمها فئة الشباب والتي تستخدم التكنولوجيا في تسيير أمور حياتها، بالإضافة الى تفعيل مبادرات البنك المركزي في التحول الرقمي.

وأكد عكاشة سعي البنك إلى نشر الوعي المصرفي وثقافة الخدمات المصرفية الرقمية لدى جمهور العملاء، وهو أحد أهم الأدوار التي لا يغفلها البنك.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن بداية استراتيجية البنك للتحول الرقمي كانت من خلال إطلاق البنك أول فروع للخدمة الإلكترونية لأول مرة في القطاع المصرفي المصري مطلع عام 2019 والتي يسعى البنك للتوسع فيها وامتداد نشاطها إلى نطاق جغرافي يشمل مختلف محافظات مصر.

وأضاف أنه لم يقتصر تواجد تلك الفروع على القاهرة والجيزة فقط وإنما امتد إلى المحافظات في إطار الخطط والدراسات التي يقوم بها البنك لنشر ذلك النموذج من الفرع لخدمة فئة أكبر من العملاء المستهدفين.

وأشار أبو الفتوح إلى إطلاق البنك نموذجا آخر من الفروع هو فروع الخدمة المزدوجة أو الفروع المختلطة والتي تضم جانبا لفرع تقليدي وجانبا آخر لفرع خدمة إلكترونية بحيث يمكن من خلال هذا النموذج خدمة فئات أكثر من العملاء، كما أطلق البنك مناطق خدمات إلكترونية داخل بعض الفروع مثل فرع البنك الرئيسي كنموذج آخر من الفروع.

وذكر أن عدد ماكينات الصراف الآلي ATM بلغ ما يقرب من 5000 ماكينة، بينما وصل عدد ماكينات نقاط البيع POS التابعة للبنك إلى 180 ألف ماكينة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما تشمل خطط البنك التوسعية في الخدمات المصرفية الإلكترونية زيادة عدد الفروع الخدمة الإلكترونية إلى 25 فرعا بنهاية عام 2021 وفقًا وخطة التوسع الموضوعة، بالإضافة إلى مزيد من التدريب للكوادر المتخصصة في هذا النوع من الخدمات التي يلحقها التطور بشكل يومي وهو أحد استراتيجيات البنك في الاهتمام بالعنصر البشري، بحسب أبو الفتوح.

وقالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك أطلق باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول "الأهلي موبايل" الذي أطلقه البنك في فبراير الماضي.

وأضافت أنه تم أيضا إطلاق الإصدارين الثاني والثالث من الإنترنت البنكي "الأهلي نت" والذي يضم تفعيل مزيد من الخدمات منها ولأول مرة إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN، وإجراء التحويلات للمحافظ الإلكترونية من خلال شبكة ACH.

وذكرت داليا الباز أن هذه الخدمات تضم أيضا إتاحة سداد المدفوعات من خلال شركة فوري كمقدم خدمة والتي تشمل خدمات المرور، وشركات الاتصالات، ومدفوعات الكهرباء والغاز والمياه، وسداد اشتراكات النقابات والأندية.

كما تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية تفعيل وإيقاف بطاقات الائتمان وبطاقات المرتبات، وكذا إعادة إصدار رقم سري جديد للبطاقة، مع إمكانية طلب إعادة إصدار البطاقة من خلال تطبيقي الأهلي نت والأهلي موبايل، بحسب داليا الباز.

وأوضحت داليا الباز أن هذه الخدمات تتضمن أيضا إمكانية تفعيل جهاز رموز الأمان "Hard Token" والذي يستخدم في إتمام العمليات المالية داخل أو خارج البنك من خلال القنوات الرقمية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصا من البنك على إتاحة مختلف خدمات البطاقات البنكية بطرق سريعة وسهلة وآمنة في ذات الوقت وتحفيز العملاء على استخدام تلك القنوات لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة، وتقليل التردد على مقار الفروع خاصة في ظل الظروف الحالية.

وقالت داليا الباز إن كافة المؤشرات تؤكد نجاح البنك في إدارة أزمة تفشي "كوفيد 19"، من خلال إتاحته للمزيد من الخدمات الرقمية لتقليل تردد العملاء على فروع البنك خاصة في ظل ضرورة مراعاة معايير الصحة العامة عبر تطوير الموقع الإلكتروني للبنك وفقا وأحدث التقنيات المتبعة.

وأضافت أن هذا التطوير أتاح للعملاء إمكانية الاستفسار أو التسجيل في تلك الخدمات أو إجراء بعض الخدمات المصرفية أيضا دون الحاجة لزيارة الفرع.