بايدن يسند حقيبة النقل لأول وزير مثلي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة

يواصل جو بايدن الكشف عن تشكيلة حكومته المقبلة معلنا عن اختيار بيت بوتيجيج على رأس وزارة النقل، وقال في بيان "أثق في بيت للقيام بهذه المهمة بتركيز وأخلاق ورؤية جريئة."

وكان بوتيجيج 38 عاما منافس جو بايدن السابق خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وبوتيجيج عمدة سابق لساوث بيند، وهي بلدة متوسطة الحجم في ولاية إنديانا، وهو الشخصية السياسية الوحيدة التي اختارها بايدن البالغ من العمر 70 عاما لتولي منصب في حكومته، أما البقية فهم متخصصون وتكنوقراط.

وبوتيجيج هو أحد الشخصيات القليلة التي لم تشارك في فريق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس بين 2006 و2017.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينه، فإن بيت بوتيجيج سيكون أول سياسي مثلي الجنس يتم تعيينه في هذا المنصب. وأشادت منظمة معهد فيكتوري، التي تنظم حملة تدعو فيها إلى إشراك الأقليات الجنسية في المناصب التنفيذية، بهذا التعيين.

كما رحبت جمعية حملة حقوق الإنسان بالقرار "التاريخي". وقالت إن جو بايدن ونائبته كمالا هاريس "أوفيا بوعدهما" من خلال "تشكيل حكومة تعكس التنوع في الولايات المتحدة الأمريكية".