القبض على 4 إرهابيين من داعش

لقت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم (الخميس)، القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم داعش في العاصمة بغداد.
وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارزنا المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة ارهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي".
وأضافت أنه "تأتي هذه العملية وفقاً لاعترفات أحد الإرهابيين، حيث ضبط داخل دار أحدهم خمس قنابل هاون عيار 60 ملم وكاتم، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانهم كانوا ينوون تشكيل مفرزة إهاربية جنوبي العاصمة بغداد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".
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