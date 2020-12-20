الرابط الرسمى للاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب

أتاحت شركة المياه الوطنية، خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب الجديد، ضمن أخر التحديثات التي أجرتها الشركة على منظومة خدماتها الإلكترونية، والتي سهلت كذلك من ألية تقديم الاعتراض على قيمة الفاتورة الشهرية، ويمكن حسابها تقديرياً من خلال الحاسبة التفاعلية إلكترونياً، وتعتمد على التعريفة الجديدة المعمول بها بعد أن تم إقرارها من الجهات المعنية، وسيكون هناك بعض الإجراءات التي سنقوم بها من أجل توضيح كيفية الاستفادة من عمليات

للاستعلام فاتورة المياه برقم الحساب ( اضغط هنا )

الاستفسارات، والحصول على البيانات المطلوب ملئ الحقول الإلكترونية بها.

يحتاج المواطنين السعوديين في المملكه العربيه السعوديه الى الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بهم من أجل القيام بسدادها في الميعاد المستحق لها وتجهيز المبلغ المالي الذي سوف يقوم به ودفعه إلى الشركة الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية في ذلك

تفتيح الشركة الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية في خدمة الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بهم عن طريق الموقع الرسمي الخاص بشركة المياه في المملكه العربيه السعوديه وسوف نشرح لكم كيف يمكنكم القيام بذلك في السطور القادمة بمنتهى السهوله واليسر.

هناك عدد من الخطوات التي تسهل على المستفيد الحصول على الخدمات المختلفة بكل سهولة، فقط ما على المستفيد إلا إتباع الخطوات الآتية من أجل الحصول على الخدمة الإستعلامية الخاصة بفاتورة المياه.

تجدون هنا ( الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد )

تجدون هنا ( الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب )