النمسا: 1645 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 338 ألفا و854 حالة، تعافى منها 303 آلاف و213 حالة، بينما توفيت 5351 حالة، مشيرا إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا السفلى وبلغت 314 حالة، تليها العاصمة فيينا مسجلة 295 حالة، أما النمسا العليا فسجلت 239 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في

بورجنلاند وتبلغ 23 حالة.

وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة النمساوية، 2641 إصابة جديدة و58 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 322 ألفًا و463 إصابة، تعافى منها 281 ألفًا و106 آلاف حالة بينما توفى 4473 حالة.



وأشار إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى ولاية النمسا العليا وبلغت 658 حالة تليها

العاصمة فيينا 492 حالة، والنمسا السفلى مسجلة 403 حالات وستيريا 302 حالة بينما جاءت أقل الحالات في بورجنلاند وبلغت 57 حالة .

وتشهد النمسا بداية "موجة ثانية" من وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما قال زعيمها، الأحد، راجيا المواطنين الامتثال للقواعد المعززة لإيقاف الحالات الجديدة واقترح أن تبقي الشركات الموظفين يعملون من المنزل إن أمكن.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.