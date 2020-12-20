باكستان ترصد 2615 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت باكستان تسجيل 80 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 9330 حالة اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2615 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 457 ألفاً و288حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الأحد.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الوباء حتى الآن.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين و301 ألف و341 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، من بينها 37 ألفاً و206 في الساعات الـ24 الماضية، وتعافى 407 آلاف و405 أشخاص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2365 مريضاً في حالة حرجة.