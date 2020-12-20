روسيا تسجل 28948 إصابة جديدة بكورونا و511 وفاة

سيف اليزيد - سجلت روسيا 28948 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد بينها 7263 حالة في موسكو ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و848377.

كما سجلت السلطات 511 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليقفز إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 50858 وفاة.

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