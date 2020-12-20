وزير الخارجية السعودي: نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 7 ثواني

أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن أمله بأن يسهم تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن بتحقيق الاستقرار.

وقال الوزير السعودي في تغريدة على حسابه على تويتر، الأحد: نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، التي تأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض.

كما أضاف: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أعلن في وقت سابق الأحد، أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود اليمنيين والمملكة والإمارات. وأشار إلى أن السعودية تتطلع أكثر من أي وقت مضى لوصول اليمن إلى بر الأمان.

كما شدد على أن المملكة مستمرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في نهج ثابت من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه.

بدوره، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن ما تحقق لليمن من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني.