زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال غرب إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد أقل من 24 ساعة على تعرض مدينة دماوند شرق العاصمة الإيرانية طهران لزلزال، ضرب زلزال اخر بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مدينة ”قطور“ التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران، وفقا لما ذكره المركز الوطني لرصد الزلازل.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، اليوم الأحد، عن المركز قوله إن ”زلزالا بقوة 4.5 درجة ضرب مدينة قطور بمحافظة أذربيجان الغربية، في الساعة الـ 8:02 صباحا على عمق 5 كم وعند خط عرض 38.105 شمالا وخط طول 43.578 شرقا“.

وأشارت الوكالة إلى أنه ”لم يتم الإبلاغ عن أي ضرر أو خسائر في الأرواح والممتلكات حتى الآن“.

ومدينة قطور يسكنها سكان من القومية الكردية وتقع بالقرب من منفذ ”رازي“ الحدودي مع تركيا.

يذكر أن إيران تتعرض دوما لزلازل أرضية عنيفة، نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كانت أكثرها دموية زلزالا ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران عام 1990 وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

وكان أعنف زلزال تعرضت له إيران في إقليم كرمنشاه غرب البلاد في الـ 12 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا.