خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات ونتطلع لتحقيق الأمن في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ، الأحد، أن اتفاق الرياض ”تجاوز كل الصعوبات والعقبات“ بفضل جهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية.

وأضاف المملكة مستمرة في نهجها الرامي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ”وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية“.

وقال الأمير خالد في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع ”تويتر“: إن بلاده تتطلع لأن تقود الحكومة اليمنية الجديدة اليمن وشعبه إلى بر الامان، مذكرا بأن ”العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال“.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أنه ”دعما لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود سيدي ولي العهد بتحقيق التوافق بين الإخوة اليمنيين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية“، مشيرا إلى أن هذا ”الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري تحقق بالاستجابة الفاعلة من فخامة الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن أمام كل الاعتبارات، من الأعماق أحييهم“.