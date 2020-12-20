لجنة النموذج التنموي تعقد آخر جلساتها وتضع اللمسات الأخيرة على تقريرها لتقديمه مطلع عام 2021

بدأت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها المرتقب تقديمه للملك محمد السادس، مطلع العام المقبل.

وقالت اللجنة ذاتها، نهاية الأسبوع الجاري، إنها عقدت آخر جلساتها العامة، لمناقشة التفاصيل النهائية، ووضع اللمسات الأخيرة على تقريرها المنتظر رفعه للملك، بداية عام 2021.

وكان الملك قد وافق، في يونيو الماضي، على تمديد المهلة، التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمدة ستة أشهر إضافية، من أجل تمكينها من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى الدروس، التي يجب استخلاصها على المديين المتوسط، والبعيد، في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الوطني، أو الدولي.

وقالت اللجنة نفسها إن مشاوراتها أسفرت عن تنظيم 70 جلسة استماع، و113 ورشة عمل، و35 جلسة استماع مواطنة عقدت في مختلف مدن المملكة، مشيرة إلى أن أعضاءها انتقلوا إلى أكثر من 30 موقعا داخل المغرب، وأن الجلسات، والورشات مكنت من الالتقاء، والاستماع إلى ما يفوق 10.000 شخص.

يذكر أن اللجنة تم إحداثها للانكباب على بحث، ودراسة الوضع الراهن بصراحة، وجرأة، وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات، التي حققتها المملكة، والإصلاحات، التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي، وتطوراته المستقبلية.

وسترفع إلى نظر الملك التعديلات الكبرى المأمولة، والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين، وتجديد النموذج التنموي الوطني.