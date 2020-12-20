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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 ونجاة نائب إثر تفجير في كابول والان مع التفاصيل
الأحد 20 ديسمبر 2020
قُتل تسعة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، إثر انفجار هزّ العاصمة الأفغانية كابول.
ووفق تقارير إعلامية أولية، وقع التفجير قرب مقر للشرطة في ميدان سبين كالاي، بالعاصمة، مستهدفا سيارة عضو في البرلمان.
وأسفر التفجير عن مقتل تسعة أشخاص، وإصابة النائب الحاج خان محمد وردك.
في المقابل، قال فردوس فارامارز ، نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية ، إن النيران اشتعلت في ثلاث سيارات بموقع الانفجار، لكن السبب لا يزال غير واضح.
ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن أصابع الاتهام دائما ما تشير إلى حركة طالبان التي نفذت هجمات مماثلة.
في هذه الأثناء، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للميدان المذكور.
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