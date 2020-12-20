العثور جثة شخص قتل بطريقة 'غامضة' غربي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بان قوة امنية عثرت على جثة شخص داخل حديقة منزله في حيد الجامعة غربي بغداد.

وقال المصدر لـ"الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة المدعو (ع.ر) مقتولا وعليها اثار رصاص في ظهره، داخل حديقة منزله ضمن منطقة حي الجامعة". وبحسب المصدر فأن "حادثة القتل مجهولة الاسباب حتى اللحظة"، فيما فتحت القوة الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

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