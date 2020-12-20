الحجرف: دول الخليج حريصة على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن

الأحد 20 ديسمبر 2020

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة من مختلف المكونات السياسية اليمنية، الذي يأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.



وأعرب الحجرف، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" ، عن تقديره لجميع جهود الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجمعة.

وأكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون على دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.