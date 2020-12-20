وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 316 ألفاً

الأحد 20 ديسمبر 2020

ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 17 مليوناً و631 ألفاً و293 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 316 ألفاً و6 حالات.



وبحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل ألفين و971 حالة وفاة جديدة و215 ألفاً و185 حالة إصابة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 36 ألفاً و312 حالة.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بمليون و829 ألفاً و521 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ثم إلينوي رابعة ونيويورك في المرتبة الخامسة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100 ألف و240 ألف حالة وفاة.

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) في جامعة واشنطن أنه بحلول رحيل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، ستكون وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد وصلت إلى 420 ألف حالة ترتفع إلى 560 ألفاً بحلول الأول من أبريل (نيسان) 2021.