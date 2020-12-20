قتلى وجرحى في انفجار كابول

الأحد 20 ديسمبر 2020

هز انفجار العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم الأحد، طبقا لما أكده مركز قيادة شرطة كابول.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم عن مصادر أمنية قولها إن تسعة أشخاص على الاقل قتلوا في الانفجار الذي وقع في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وأصيب 15 شخصا على الأقل أيضا في الحادث، ، طبقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، مضيفا أن أرقام الضحايا أولية وربما ترتفع لاحقا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فردوس فارامارز إن نيران اشتعلت في ثلاث مركبات بالمنطقة، غير أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار هو السبب.

واستهدف الانفجار سيارة حاجي خان محمد وردك، عضو البرلمان عن كابول.

ونجا وردك من الهجوم.

ولم تكشف وزارة الداخلية على الفور عن تفاصيل بشأن الانفجار لكنها قالت إنه هجوم آخر لـ"إرهابيين"

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وقالت وزارة الداخلية أمس السبت إن مسلحي حركة طالبان قتلوا 487 مدنيا على الأقل وأصابوا حوالي 1050 في الأشهر الثلاثة الماضية.