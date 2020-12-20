شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بأوروبا : إذا لم نتحرك الآن ستحدث موجات أخرى لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت مجموعة من العلماء الدوليين في دعوة إلى العمل إن أوروبا بحاجة إلى استراتيجية موحدة لمكافحة فيروس كورونا.

وكتبت مجموعة العلماء بقيادة الباحثة فيولا بريزمان في دورية "ذا لانسيت" الطبية أنه بالنظر إلى الحدود المفتوحة داخل أوروبا، لا يمكن لدولة واحدة إبقاء عدد حالات الإصابة بكورونا منخفضا، ما يعني أن العمل المشترك والأهداف المشتركة ضرورية.

كما كتبوا: "إذ ا لم نتحرك الآن، فمن المتوقع حدوث موجات أخرى من العدوى، مع ما يترتب على ذلك من أضرار أخرى للصحة والمجتمع والوظائف والشركات".

واقترح الباحثون اتخاذ تدابير أوروبية قوية ومنسقة للحد من عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى ما لا يزيد عن 7 حالات بين كل 100 ألف شخص من السكان في الأسبوع في كل بلد في جميع أنحاء أوروبا.