شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 هز انفجار العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم الأحد، طبقا لما أكده مركز قيادة شرطة كابول.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم إن الانفجار وقع في ميدان "سبين كالاي" في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فردوس فارامارز إن نيران اشتعلت في ثلاث مركبات بالمنطقة، غير أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار هو السبب.

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.