شكرا لقرائتكم أردوغان وحزبه داود أوغلو: صهر أردوغان أصبح نائباً بإصرار من الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف زعيم حزب المستقبل التركي المعارض، ورئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، أن بيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستقيل مؤخراً من منصب وزير المالية والخزانة، أصبح في عهد حكومته (أوغلو) سابقاً، نائباً في البرلمان بإصرار من أردوغان.

وقال داود أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية، مساء السبت "لم أكن أعرف ألبيرق شخصياً، رأيت في تلك الفترة الجميع في الحزب يحاول إقحام أبنائه وأقاربه، قلت حينها لا يمكن أن يسمح بذلك، ولكن ألبيرق أصبح نائباً في البرلمان بسبب إصرار أردوغان".

وأضاف أوغلو أن أردوغان تغير بشكل سلبي جداً عن السابق، فأصبحت كل القصور الموجودة في تركيا لا تسعه. وقال في هذا السياق إن "أردوغان تغير بالكامل عن السابق، فمن رئيس وزراء يسكن في أحد أحياء العاصمة أنقرة ويحترمه الجميع، إلى رئيس لا تسعه كل القصور الموجودة في تركيا، نعم هذا تغير سلبي، ومن مرحلة الحرب على الفساد عبر الشفافية والوضوح في جميع المناقصات، إلى إعطاء جميع المناقصات إلى شركائه من الشركات، ومن سياسي بدأ تحررياً وجُن بسبب قصيدة شعر، إلى اتهامه أصدقاءه، الذين كانوا يعملون معه منذ فترة قصيرة، بالخيانة والإرهاب".