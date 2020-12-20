شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في كابول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (كابول-أ.ف.ب) أعلنت السلطات الأفغانية مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من 15 آخرين، الأحد، في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن «الإرهابيين نفذوا هجوماً في مدينة كابول، ولسوء الحظ قتل ثمانية من مواطنينا وأصيب أكثر من 15 آخرين». وذكر مصدر يعمل في قطاع الأمن إن السيارة انفجرت في غربي العاصمة.



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