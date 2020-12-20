شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 من مصابي «كورونا» حرقاً في تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أنقرة-أ.ف.ب) أعلن وزير الصحة التركي أن حريقاً اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرقي تركيا، أدى إلى مقتل عشرة أشخاص السبت، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء «كوفيد-19». وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود تسعة قتلى.

واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بـ«كوفيد-19» في المستشفى إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز تنفس صناعي. ونُقل المصابون الآخرون الذين تضرروا جراء الحريق، إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة للمنطقة «نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث المأساوي».

وسجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس «كورونا» المستجد وما يزيد على 17600 وفاة.

وشددت تركيا القيود السارية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مع فرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع وجزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19».

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