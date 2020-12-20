شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 23 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (بكين-رويترز) قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، السبت، ارتفاعاً من 17 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 22 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، مضيفة أنها رصدت حالة واحدة محلية في إقليم لياونينج. ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في الصين إلى 86829 بينما يظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

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