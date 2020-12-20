شكرا لقرائتكم خبر عن رايد إكستريم البحريني يقدم سيارته لرالي داكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فريق البحرين رايد إكستريم عن سيارته التي سيشارك فيها في رالي داكار 2021 الذي يعدّ أحد أشهر سباقات السيارات في العالم.

وتحمل السيارة التي تتميز بلونها الأحمر الفريد اسم «هانتر»، وهي سيارة دفع رباعي مخصصة من فئة T1 تم تصميمها لخوض تحديات رالي داكار، السباق الأكثر خطورة في العالم. وتم تزويد هانتر بمحرك ذي 6 أسطوانات وشاحن توربيني بسعة 3.5 ليتر. وستشارك سيارتان من هذا الطراز في سباق المملكة العربية السعودية، حيث سيقود الأولى السائق الفرنسي الشهير سيباستيان لوب، بينما سيقود الأخرى السائق ناني روما، الفائز مرتين في رالي داكار.

ويعدّ فريق البحرين رايد إكستريم مشروعاً مشتركاً بين شركة برودرايف الرائدة في مجال السيارات الرياضية ومملكة البحرين، ويمثل الفريق، إضافة جديدة إلى السجل الحافل لكل من مملكة البحرين وشركة برودايف في رياضة السيارات، حيث ساهمت خبراتهما المشتركة في تصميم سيارة هانتر وبنائها للمشاركة في رالي داكار وخوض أصعب الاختبارات والتحديات في رياضة السيارات.

ستتميز هانتر في خط البداية في جدة بلونها الأحمر الفريد الذي يخطف الأنظار وتصميمها الأنيق الذي أبدعه إيان كالوم وفريق التصميم في شركة كالوم، فضلاً عن محركها وهندستها القوية التي من المتوقع أن تحقق أفضل النتائج للفريق.

وتعليقاً على الإعلان عن سيارة هانتر، قال ديفيد ريتشاردز، مدير فريق البحرين رايد إكستريم الذي سبق أن أطلق على سباق داكار لقب «قمة رياضة السيارات في العالم»:

«تم تصميم سيارة هانتر لفريق البحرين رايد إكستريم اعتماداً على خبرة شركة برودرايف في المشاركة في أعلى المستويات في سباقات السيارات حول العالم على مدى أكثر من 30 عاماً، ونحن على ثقة بأننا تمكّنا من بناء أفضل سيارة لخوض تحديات رالي داكار.

وقال سيباستيان لوب: كانت اختبارات هانتر في دبي فرصة رائعة لي، حيث تمكنت من العمل مع الفريق ورؤيته أثناء وضع اللمسات الأخيرة على السيارة، وتعلمت شيئاً جديداً في كل يوم. والآن، نحن مستعدون تماماً لخوض تحديات الرالي.

وقال ناني روما: «استغرق بناء وتصميم سيارة هانتر وقتاً طويلاً، وقد حظيت بفرصة المساهمة في رحلة بنائها التي تمثل تجربة مذهلة، سيكون رالي داكار المقبل تحدياً فريداً، حيث سأشارك فيه مع فريق البحرين رايد إكستريم الذي يخوض تحديات الرالي للمرة الأولى.

ويمثل الكشف عن السيارة لحظة مهمة لكل من الفريق وجمهوره ورعاته على حد سواء، بمن فيهم كريس لونج، رئيس قسم التسويق والشراكة في فريق البحرين رايد إكستريم، حيث قال:

أتيحت لنا فرصة نادرة في فريق البحرين رايد إكستريم، حيث تمكّنا من بناء فريقنا من الصفر، وكانت لدينا رؤية واضحة بشأن الفريق وسيارته وشركائه الذين يمكن أن يكونوا جزءاً من هذه الرحلة الفريدة. يجذب رالي داكار اهتمام عدد من أفضل الشركات في رياضة السيارات، ما يشجعها على دفع حدود هندسة وتصميم السيارات وقدرتها التنافسية، ولهذا السبب يحظى رالي داكار بهذا الجمهور العالمي الواسع. أما بالنسبة لشركاء فريق البحرين رايد إكستريم، فهم جزء من فريق سيشارك في رالي داكار لأول مرة، ويتطلع إلى الاستفادة من خبرات ومهارات اثنين من أفضل السائقين في جيلهم. لذا فإننا جميعاً نتطلع بحماس إلى انطلاق رحلتنا مع رالي داكار.