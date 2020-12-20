شكرا لقرائتكم خبر عن يؤسس شركة للاستيلاء على أموال كفيله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

محمد ياسين

أيدت محكمة الاستئناف بالشارقة حكماً ابتدائياً لمحكمة الجنايات بسجن 3 موظفين غيابياً لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى حبس المدان الرابع 6 أشهر وإلزامهم بالرسوم القضائية وإبعادهم عن الدولة، بعد إدانتهم بالتزوير في مستندات رسمية واستعمالها في تأسيس شركة استشارات إدارية للاستيلاء على أموال مكتب يعملون به.

دارت أحداث القضية خلال عام 2018 حين تقدم صاحب مكتب محاماة ببلاغ يتهم فيه مدير مكتبه وعدد من الموظفين بالتزوير وتأسيس مكتب استشارات قانونية للاستيلاء على أمول مكتبه من موكليه وعملاء المكتب من خلال الاحتيال بصفتهم موظفين لدى صاحب مكتب المحاماة.

وأفاد صاحب مكتب المحاماة في أوراق القضية بأن المدانين تقدموا بمستندات مزورة إلى جهات حكومية بالمنطقة الحرة بالشارقة تفيد بأنهم جميعاً ليس لديهم إقامة بالدولة وقدموا تعهداً بذلك ما أتاح لهم تأسيس مكتب للاستشارات دون علمه بقصد التمكن من الاحتيال على موكلي المكتب وتحصيل أتعاب القضايا الخاصة بمكتبه وتربح بغير حق من أموال تخصه.

وأكد موظف بالمنطقة الحرة بالشارقة في شهادته في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الرابع في القضية قدم طلباً عام 2014 بصفته وكيلاً عن المدانين الثلاثة بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل بتأسيس شركة للخدمات والاستشارات الإدارية باسم المدانين الثلاثة في القضية ووقع عقد التأسيس في المنطقة الحرة، ووقع تعهداً بأن المتهمين الثلاثة في القضية ليست لديهم إقامات بالدولة وفي عام 2016 قدم المتهم الرابع طلباً بإلغاء عقد الشركة.

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