شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة مستقلة.. تفاصيل وضع ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف القانون رقم 212 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، لإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى لتقديم الخدمات الاجتماعية للأعضاء بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى، وتعد أموال الصندوق عامة وله موازنة مستقلة وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الأذون والسندات.

وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة بالموازنة العامة الخاصة بالصندوق وفقا لما ورد بالتشريع.

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما يكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقا القواعد اللائحة المالية .

ويستحق للصندوق عائد سنوى عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوی متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.