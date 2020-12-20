رئيس وكالة الفضاء: الأزهر لم يكن بعيدًا عن الثورة العلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن الأزهر لم يكن بعيدا عن الثورة العلمية منذ أن افتتحت به الكليات العملية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الأحد، بمشيخة الأزهر، لتوقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء المصرية، أن التعاون مع الأزهر بدأ منذ أربع سنوات، أثناء تدريب طلاب من الأزهر داخل الوكالة، وكان لهم السبق في تحقيق تقدم في المشروعات المنفذة.

وأشار إلى أن إرسال بعثات من الطلاب المتفوقين في التدريبات الصيفية إلى إحدى الدول التي تهتم بعلوم الفضاء، لقضاء فترة بها والتعلم كافة العلوم الخاصة بالفضاء، بالتعاون مع وزير التعليم العالي

وقدم رئيس وكالة الفضاء المصرية، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي رحب بفكرة التعاون منذ بدايتها.