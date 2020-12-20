وزير التنمية المحلية يوجه بالتحقيق مع رئيس حي حلوان بسبب الإهمال في تطبيق إجراءات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، جولة مفاجئة وغير مخططة لعدد من المناطق والشوارع التابعة لحي حلوان بمحافظة القاهرة.

شارك في الجولة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ولجنة من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة.

وبدأت الجولة بمرور اللواء محمود شعراوي ومحافظ القاهرة على منطقة ميدان المحطة، حيث استمع الوزير إلى شكاوى عدد من المواطنين وتضررهم من وجود أكوام من القمامة والمخلفات والإشغالات للباعة الجائلين بعدد من الشوارع مما يؤثر على حركة المشاة والسيارات.

وعلى الفور وجه وزير التنمية المحلية، بسرعة رفع الإشغالات والمخلفات المحيطة بميدان المحطة، حيث تم الاستعانة بسيارات ومعدات الحي والأجهزة المعنية ورفع المخلفات والإشغالات.

وعقب ذلك تفقد شعراوي وعبدالعال منطقة سوق توشكى الجديد لمتابعة آخر تطورات الأعمال الإنشائية والتطوير والتي تجري بالسوق بالتنسيق بين المحافظة والحي والمجتمع المدني تمهيداً لنقل الباعة الجائلين إلى السوق خلال الفترة القادمة.

والتقى الوزير والمحافظ مع عدد من الباعة المخصص لهم باكيات في السوق حيث استمع لبعض مقترحاتهم فيما يخص عمليات التسكين ونقلهم للسوق خلال الأيام القادمة حيث وجه شعراوي، نائبة المحافظ بدراستها وسرعة إنهاء إجراءات تسليم باكيات السوق لإنهاء ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة بشوارع الحي وعدم السماح بافتراشها من الباعة.

ووجه الباعة الجائلين الشكر إلى وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة على استماعهما للمقترحات ولقائهم.

عقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوي، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منطقة عزبة الوالدة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبعض المشروعات الخدمية الجارية بالمنطقة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أنه يجري التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة النقل للانتهاء من إجراءات إنشاء نفق إضافي موازي بمسافة 50 متراً أسفل السكة الحديد في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين وذلك بتكلفة 15 مليون جنيه للتخفيف على المواطنين وتحقيق سيولة حركة المرور وتقليل الكثافة على النفق القديم في تلك المنطقة.

كما تفقد وزير التنمية المحلية سوق عزبة الوالدة، حيث تلاحظ خروج عدد كبير من الباعة الجائلين خارج السوق للشوارع المحيطة مما يعيق حركة المرور وسير المواطنين، ووجه شعراوي على الفور بسرعة رفع الإشغالات والمخلفات بالمنطقة المحيطة بالسوق.

وتم المرور على المنطقة المحيطة بسوق عزبة الوالدة وتلاحظ وجود إشغالات خارج السوق بسبب وجود باعة متجولين، وتم التوجيه على الفور بإزالة الإشغالات ورفع المخلفات الموجودة بالمنطقة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أهمية عدم خروج الباعة المتواجدين خارج السوق لعدم إعاقة حركة المرور بالطريق العام، مطالباً بحصر كافة أعداد الباعة الغير ملتزمين وتحذيرهم في حال تكرار خروجهم خارج السوق، كما طالب شعراوي المسئولين بالحي بتكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالمنطقة وكذا الاهتمام برفع القمامة على مدار اليوم ومتابعة نائبة المحافظ لكافة الملاحظات التي تم رصدها.

كما أكد وزير التنمية المحلية، على أهمية سرعة استغلال المعالم السياحية بالحي مثل الحديقة اليابانية وكابريتاج حلوان بمشاركة المستثمرين.

وخلال الجولة أيضاً وجه اللواء محمود شعراوي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى تقديم الشيشة.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بالتحقيق الإداري مع رئيس الحي نظراً لحالات المخالفات التي تم رصدها من إشغالات ومخلفات والإهمال فيما يخص عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات واهتمامات الوزارة، وطالب باستنفار جميع رؤساء الأحياء والمراكز بالمحافظة والتواجد بين المواطنين لسرعة التعامل مع أي شكاوى وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم إليهم وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة.