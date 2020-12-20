صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:
شنت الوحدات المحلية في مراكز ومدن محافظة المنوفية، وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة، حملات لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد بنطاق المحافظة.
أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة فورية بمركز ومدينة أشمون لحالتي تعد على الأراضي الزراعية، إحداهما في قرية طليا على مساحة 150 متر، والأخرى في قرية شنشور على مساحة 130 متر.
كما نسقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، مع الأجهزة الأمنية والمعنية بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بناحية منشأة سلطان على مساحة 280 مترًا.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، بضرورة المتابعة المستمرة للتصدي لأي تعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.
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